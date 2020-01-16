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Beymen'den yeni konsept

Beymen’in yeni konsepti Beymen Seasons’ın ilk mağazası Vadistanbul AVM’de açıldı.

Beymen'in yeni konsepti Beymen Seasons'ın ilk mağazası Vadistanbul AVM'de açıldı.



Hazır giyim sektörünün önemli markalarından Beymen'in yeni konsepti Beymen Seasons, modaseverlerin beğenisine sunuldu. Yeni konsept Beymen Seasons'ın ilk mağazası 15 Ocak'ta (dün) İstanbul'da yer alan Vadistanbul AVM'de açıldı.



Modaseverler için yepyeni bir alışveriş konsepti sunmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Beymen CEO'su Elif Çapçı, "Beymen'in en güçlü özelliklerinden biri çoklu formatlı yapısı. Multi brand mağazalar, mono brand butikler, Beymen Club ve Beymen.com'dan oluşan ‘çoklu formatlı bir lüks platformu' olarak tanımladığımız yapımıza, yeni bir konsept daha ekliyoruz. Tüm sezonların buluştuğu yeni konseptimiz Beymen Seasons ile kuralları değiştiriyoruz. Her sezondan en özel, en seçkin ürünlerin yer aldığı büyük bir kategori ve marka zenginliğine ev sahipliği yapacak Beymen Seasons ile tanışmak üzere tüm modaseverleri mağazamıza bekliyoruz” dedi.

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