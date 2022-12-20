Beyoğlu Belediye Başkan Haydar Ali Yıldız, tramvay kazası sonrasında açıklamalarda bulundu

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda, tramvayın raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralanmıştı. Kaza sonrası Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. İncelemeler sonrası açıklamada bulunan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Başkan Yıldız, “Toplu taşımadaki bu kazaların olmaması için yoğun gayret göstermek gerekiyor” dedi. Kaza sonrası olay yeri dron ile havadan görüntülendi.

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda saat 12.40 sıralarında tramvayın raydan çıkması sonucunda meydana gelen olayda 4 kişi yaralanmış ve olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri gönderilmişti. Bunun üzerine Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız olay yerine giderek incelemelerde bulundu. İncelemeler sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Can kaybının olmaması içimizi ferahlattı. Yaralılar da hafif yaralı. Toplu taşımadaki bu kazaların olmaması için yoğun bir gayret göstermek gerekiyor” dedi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Hepimize geçmiş olsun diyorum. Beyoğlu-Kabataş-Fındıklı Durağı'nda maddi hasarlı kaza meydana geldi. Bölgede ve hareket halindeydim. Hızlı bir şekilde ekiplerimizi buraya yönlendirdim. Hafif yaralılar var. 4 yaralının olduğu ifade edildi. Beyoğlu Belediyesi ekiplerimiz; tıbbi yardım, sağlık ve ambulans anlamında hemen olay yerine intikal etti. Şu anda bir can kaybı yok. İBB ekipleri de gerekli teknik çalışmayı şu anda yapıyorlar. Tabii ki üzüntü verici. Can kaybının olmaması içimizi ferahlattı. Yaralılar da hafif yaralı. Toplu taşımadaki bu kazaların olmaması için yoğun bir gayret göstermek gerekiyor” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan meydana gelen ve 4 kişinin yaralandığı kaza sonrası olay yeri dron ile havadan görüntülendi.