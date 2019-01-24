Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan:“Okullar ve çocuklar için yaptıklarımız bizi hep zinde tuttu”

Beyoğlu'nda görev yapan okul müdürleri ile bir araya gelen Başkan Demircan, “Bugün geldiğimiz noktada yıldız gibi parlayan bir Beyoğlu var. Gözümüz, gönlümüz, kalbimiz hep Beyoğlu'nda oldu ve bundan sonrada böyle olacak” dedi.

Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 31 Mart 2019 da görevi sona erecek olan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan için 'Vefa Programı' düzenledi. Beyoğlu Öğretmen Evinde gerçekleştirilen programa; Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı'ın yanı sıra ilçede görev yapan okul müdürleri katıldı. 2018-2019 eğitim-öğretim yılının birinci dönemine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı programda, Başkan Demircan'a eğitime verdiği destekten dolayı plaket takdim edildi.

" Bugün yıldız gibi parlayan bir Beyoğlu var"

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, 15 yıl içerisinde gurur duyulacak işlere imza attıklarını belirterek, “Okullar ve çocuklar için yaptıklarımız bizi hep zinde tuttu. Çünkü yaptığımız işin anlamı oldu. 15 yıl içerisinde bizleri mutlu eden ve gurur duyacağımız işleri yapmayı Cenab-ı Allah bizlere nasip etti. Bir siyasetçi sadece yol yaparak bu başarıyı ede edemez. Beyoğlu'na 10 bin yeni esnaf kazandırmışız, 50 bin yeni yatak kazandırmışız. 134 bin kişiye iş bulmuşuz. Çocuklara daha iyi eğitim imkanları sunmak için çalışmalar yapmışız. Kefken Kampından Kültür gezilerine, kültürel ve sanatsal etkinliklerden sportif faaliyetlere kadar her alanda çocuklarımızın eğitimine ve gelişimine katkı sunmuşuz. Özetle hayatı değiştirmeye çalışmışız. Bunların hepsi bir bütün. Bunu hep birlikte başardık. Bugün geldiğimiz noktada yıldız gibi parlayan bir Beyoğlu var. Gözümüz, gönlümüz, kalbimiz hep Beyoğlu'nda oldu ve bundan sonrada böyle olacak” dedi.

“Hiçbir zaman ‘yok'la karşılaşmadık”

Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı ise “Ahmet Başkanımla beş yıldır beraberiz. Özellikle ilk geldiğim zaman başkanımızla olan diyaloglarımız, muhabbetlerimiz, konuşmalarımız, bazı değerlendirmelerimiz dışarıdan Beyoğlu'na gelen birisi olarak bizim için çok anlamlıydı. O dönemde başkanımız hiç tereddüt etmeden birikimini ve tecrübesini bizlerle açık yüreklilikle paylaştı. Ben kendisine müteşekkirim. Bizim dar zamanımızda, bizim bir kısım sorumlulukları üstlenmek zorunda olduğumuz süreçte gücümüz oldu. Ondan sonraki aşamada da okullarımızla alakalı konularda her zaman talep ettiğimiz ne olduysa karşılığını bulduğumuz bir süreç yaşadık. Hiçbir zaman ‘yok'la karşılaşmadık. Bizler burada belediye ve Milli Eğitim olarak güzel bir uyum yakaladık. Fiziki yapı olayın bir boyutu, sosyal etkinlikler ve eğitime yönelik farklı çalışmalarla hep birlikte yürüdük. Başkanımızı sevdik. Başkanımızla olmak bizim için bir ayrıcalık ve güzel bir anı oldu. Biz sizi unutmayacağız. İnşallah sizde bizleri ve Beyoğlu'nu unutmazsınız” ifadelerini kullandı.

“Bize çok şey öğrettiniz”

Başkan Demircan ile ilgili bir anısını anlatan Cezayirli Gazi Hasan Paşa İlkokulu Müdürü Yener Şarkoğlu, “2008 senesinde Muhammet Karaca'da Öğretmenler Günü kutlaması var, bütün müdürler orada, kaymakam bey orada siz oradasınız. Güner Akın Lisesinden bir öğrenci şiir okumaya çıktı. Birinci kıtayı okudu ikinci kıtayı okurken durdu ve gülüşmeler oldu. Siz hemen sahneye çıkarak özel kalem müdürünüze talimat vererek ‘Güner Akın'a gidip şiiri getirin. Biz burada bekliyoruz onu dinleyeceğiz' dediniz. Eğer o çocuğu şiiri okuyamadığı için gönderseydik o çocuk bir daha toplum karşısına çıkamayacaktı. Bu davranışınızı hiç unutmuyorum, bize çok şey öğrettiniz" dedi.

“Ahmet Misbah Demircan ismi otuz yıl sonrada hatırlanacak”

Hüviyet Bekir İlkokulu Müdürü Müslim Çeven, “Siz artık bizim belediye başkanımız olmayacaksınız ama sizin gönlümüzdeki yeriniz ayrı. Okul müdürlüğü yaparken okulumuzda doğalgaz olmadığı için kömürlüydü ve Suriri İlköğretim Okulunun kömürleri hep bizim okulun bahçesine dökülüyordu. Biz sizinle okullarda temizlik yapılabildiğini öğrendik. Otuz yıl sonra Ahmet Misbah Demircan ismi söylendiğinde sizin dokunduğunuz her insanda gülümseme oluşacak ve o güler yüzü de herkes hatırlayacak”diye konuştu.

“Yurt içi çalışmalarımıza sizin rehberliğinizde başladık”

Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mahmut Yelek ise , “11 yıl içinde desteğinizi fazlaca hissettim. Bizim okulumuz pilot okul olarak kurulmuştu. Bugün 11.yılına geldi ve 11 yılda şuanda Türkiye'de bin 410 İmam Hatip Lisesi arasında ilk üçün içerisine girdik. Yurt içi ve yurt dışında yaptığımız çalışmalarımız, eğitim öğretim faaliyetlerimizde sizin bizim yanımızda olduğunuzu fazlaca hissettik. Yurt içi çalışmalarımıza sizin rehberliğinizde başladık. Bizim gibi devlet okullarının bu kadar performansla güzel neticelere ulaşabilmesi iyi rehberliklerin sağlanmasıyla olur. Ben bu süreç içerisinde bize göstermiş olduğunuz her türlü desteğinizden dolayı çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.