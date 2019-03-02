Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan, Tuzla'da okurları için kitabını imzaladı

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Tuzla Kitap Fuarı'nda imza günü düzenledi. Okurları için ‘Bir Sistem Tartışması' kitabını imzalayan Demircan, “Bu etkinlik için Tuzla Belediyesini tebrik ediyorum” dedi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Tuzla'da düzenlenen 3. Tuzla Kitap Fuarına katılarak burada imza günü etkinliği gerçekleştirdi. Tuzla Marina'da düzenlenen fuara katılan Demircan, ‘Bir Sistem Tartışması' adlı kitabını alıp kendisine getiren okurların kitaplarını tek tek imzalayarak onlarla ilgilendi. Aldıkları kitabı Demircan'a imzalatmak isteyen birçok genç okur sıraya girdi. Aynı zamanda Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da Başkan Demircan ile aynı masada oturarak kendi kitaplarını okurları için imzaladı.

Kitap fuarı ile ilgili açıklamalarda bulunan Demircan, “Kitap fuarları gençler için toplum için çok kıymetli. Sonuçta bilgi beceri ve tecrübelerin genişleyeceği en doğru alan kitap sevgisinden geçiyor. Ben belediyelerimizi özellikle Tuzla Belediyemizi bu anlamda tebrik ediyorum. Güzel bir enerji katmış buraya. Sağ olsunlar var olsunlar” ifadelerini kullandı.