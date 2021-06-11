Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız: “Rusça öğrenen gençler köprü olacaklar”

Beyoğlu'nda Rusça eğitimi alan öğrenciler Rusça şiirler okudu, şarkılar söyledi, Rusya'ya özgü danslar etti. BESMEK öğrencileri tarafından düzenlenen etkinliğe katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Ali Haydar Yıldız, "Rusçayı öğrenen Türk gençleri Rusya ile Türkiye arasındaki sosyo-ekonomik ve kültürel ilişkilerin gelişmesi konusunda geçmişten geleceğe bir köprü olacaklar" dedi.

Beyoğlu Sanat Meslek Edindirme Kursları'nda(BESMEK) Rusça dil eğitimine giden öğrenciler 'Rus Dili Etkinliği' düzenlendi. Etkinlik, Beyoğlu Belediyesi tarafından kurulan 'Bilim Beyoğlu''nda gerçekleşti. Henüz daha başlangıç (A1) seviyesinde olan ve her yaş grubundan öğrencilerin hazırladığı gösteride, Rus edebiyatının unutulmaz sanatçısı Aleksandr Puşkin'in hayatı ve eserleri Rusça anlatıldı. Hemen hemen herkesin bildiği, Rus klasiklerinden 'Kalinka' şarkısını ve dansını da başlangıç seviyesindeki öğrenciler, güzel bir koreografiyle ortaya koydu. Etkinliğe, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Burarov ve vatandaşlar katıldı.

“Dil insanların anlaşması için en önemli araç”

Gençlerin dil konusunda önemli bir sorumluluğu üstlendiğini söyleyen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “BESMEK kurslarımızda farklı alanlarda 212 branşta eğitimlerimiz devam ediyor. Bugün Rusça öğrenen gençlerimizin performanslarını sayın Rusya Başkonsolosuyla birlikte izleme imkanımız oldu. Dil insanların anlaşması için en önemli araç. Dolayısıyla bugün Rusçayı öğrenen Türk gençleri Rusya ile Türkiye arasındaki sosyo-ekonomik ve kültürel ilişkilerin gelişmesi konusunda geçmişten geleceğe bir köprü olacaklar. Bu kültür alışverişinde önemli bir sorumluluğu yerine getirecekler” ifadelerini kullandı.

"Rus dilinin Türkiye'de daha yaygın ve iyi bir şekilde öğrenilmesini istiyoruz"

Bu etkinliğin kendileri için önemli bir günün arifesinde gerçekleştiğini belirten Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Burarov, “Yarın, bizim Rusya milli günümüz. Rus diline, Rus kültürüne burada hakikaten büyük bir ilginin olduğunun farkındayız. Bu, ikili ilişkilerimizin geliştirilmesi açısından da iyi bir ek imkan veren bir faktördür. Rus dilinin Türkiye'de daha yaygın ve iyi bir şekilde öğrenilmesini istiyoruz ve buna biz de kendi imkanlarımızla yardımcı olmaya çalışıyoruz. Beyoğlu Belediyesi'yle de bununla ilgili çeşitli faaliyetlerimiz oluyor” şeklinde konuştu.

Rusça öğrenmeye iki kez niyetlendiğini söyleyen 25 yaşındaki Emre Can Karaşin, “Yaklaşık 6 aydır eğitim alıyoruz. Benim asıl ilgilendiğim alan dans. Sahne sanatları üzerine eğitim almayı düşünüyorum. Rusya'da da bununla ilgili eğitim almak adına Rusça öğreniyorum” diye belirtti.

Çevre Mühendisi olan 23 yaşındaki Sena Yetkin ise, “Alfabesi bana değişik geliyordu, o yüzden öğrenmek istedim. Biz kendi aramızda bir etkinlik yapalım ve Puşkin'in şiirlerini okuyalım dedik sonra da olay buralara kadar geldi” dedi.