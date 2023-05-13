Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, yerli otomobil TOGG ile Taksim Meydanı'na geldi. TOGG ‘a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, yerli ve milli otomobil TOGG ile Taksim Meydanı'na geldi. Başkan Yıldız, TOGG'un önünde vatandaşlarla ve turistlerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Direksiyonun başında olan Yıldız, İstiklal Caddesi'ni de TOGG ile gezdi. TOGG aracına yoğun ilgi gösteren vatandaş ve turistler, araçla fotoğraf çektirmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız, ‘'TOGG milletimizin onur tablosu. Yerli ve milli aracımız TOGG, şu anda Beyoğlu'nda ve Beyoğlu'na hizmet edecek. Bugün itibariyle hemşehrilerimizle beraber inşallah TOGG Beyoğlu sokaklarımızda hizmet vermeye başlayacak'' dedi.