Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız: “Beyoğlu'nda kalem festivali düzenlemeyi düşünüyoruz”

Kalemin medeniyet için önemine değinen Yıldız, mart ayının sonunda Beyoğlu'nda da kalem festivali düzenlemeyi düşündüklerini söyledi.

Binlerce çeşit kalemin sergilendiği “Penfest” kalem festivali Çırağan Sarayı'nda başladı. Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen festivalde ilgi yoğun oldu. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da festivale gelerek kalemleri inceledi. Mart ayında Beyoğlu'nda bir kalem festivali gerçekleştirmeyi düşündüklerini söyleyen Yıldız, kalemin medeniyet için son derece önemli olduğunu ve dijital çağda da kalemin kullanılmaya devam etmesi gerektiğini ifade etti.

“Beyoğlu'nda kalem festivali düzenlemeyi düşünüyoruz”

Kalem medeniyetinin ve kitap medeniyetinin mensupları olarak böyle bir kalem festivalinde olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu söyleyen Yıldız, “Kalem medeniyetinin mensuplarıyız. Çünkü kalemle yazmayı öğreten Allah'a hamd ediyoruz. Biz kalem medeniyetiin çocukları olarak dijital çağda da yazmaya devam etmeliyiz diye düşünüyorum. O bakımdan geçtiğimiz şubat ayında Sayın Meclis Başkanımız Mustafa Şentop, Sayın İbrahim Kalın, eski bakanımız Nabi Avcı ve bir grup akademisyenle aslında Türk Kalem Cemiyeti'ni kurduk ve önümüzdeki günlerde tüzel kişilik olarak yoluna devam edecek. Biz de Beyoğlu Belediyesi olarak İnşallah mart ayının sonunda, Dünya Kalem Günü'nde kaleme daire her şeyin içinde olduğu bir festivali düzenlemeyi düşünüyoruz. Türk Kalem Cemiyeti olarak, Beyoğlu Belediye Başkanı olarak ve Beyoğlu Belediyesi olarak bir kalem müzesinin kurulması konusunda etraflıca çalışma yapıyoruz. Ama inanıyorum ki önümüzdeki günlerde, yıllarda Kalem Müzesi'ni de Türkiye'ye tanıyacak. Beyoğlu olması konusunda şu anda hazırlıklarımız var ama zamanı geldiğinde inşallah o müzenin, kalem müzesinin de açılışında tüm milletimizi görmek nasip olur diyorum” dedi.