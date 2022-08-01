Beyoğlu Belediyesi 15 Temmuz Şehitleri için Uluslararası Satranç Turnuvası düzenledi

Hasköy Kültür, Sanat ve Gösteri Merkezi'nde Beyoğlu Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü ve Türkiye Santranç Federasyonu iş birliği ile, 15 Temmuz Şehitleri Anma ve Demokrasi Günü etkinlikleri kapsamında 2 gün süren Satranç Turnuvası düzenledi. Bireysel katılımın yanı sıra takım halinde de katılımın olduğu yarışmaya 6 farklı ülke ile Türkiye'nin 44 farklı ilinden toplamda 600 sporcu katıldı. 2 gün süren satranç turnuvasının ikinci gününde ödül töreni düzenlendi. Düzenlenen törende dereceye giren sporculara, 50 bin Türk Lirası değerinde hediye çeki, madalya ve kupaları takdim edildi.