Beyoğlu Belediyesi ekipleri fırtına ve yağmurla mücadele için sahada

İstanbul'da etkili olan fırtına ve yağışla mücadele için sahaya inen Beyoğlu Belediyesi ekipleri ilçe genelinde devrilen açlar kaldırarak ızgara ve kanal temizliği çalışması yaptı. Çalışmalar gece boyunca devam etti.

İstanbul'da dün sabah saatlerinde başlayan fırtına ve yağış bugün de etkisini sürdürüyor. Çatıları uçurup ağaçları yerinden sökecek kadar kuvvetlenen fırtına, yağmurla birlikte hayatı olumsuz etkiledi. Beyoğlu Belediyesi, fırtına ve yağış nedeniyle ilçe genelinde yaşanan olumsuzlukları gidermek için hummalı bir çalışma başlattı. Gün boyu ilçe genelinde devrilen ağaçlar kaldırarak ızgara ve kanal temizliği çalışması yapan belediye ekipleri, çalışmalarına gece boyunca da aralıksız devam etti.

Çalışmalar 24 saat aralıksız devam ediyor

24 saat aralıksız devam eden çalışmalarda, trafiğin aksamaması için başta ana arterler olmak üzere tüm cadde ve sokaklarda çalışmalar devam ediyor. Ekipler ayrıca otobüs, metrobüs, tramvay ve metro gibi toplu taşıma duraklarında, üst geçitlerde, merdivenlerde, kamu binalarının girişlerinde, sağlık ocaklarının girişlerinde ve hastanelerin girişlerinde meydana gelen herhangi bir olumsuz duruma da anında müdahale ediyor.

Ekiplere 7/24 ulaşılabiliyor

Belediye ekiplerinin yaşanabilecek her türlü olumsuzluğu karşı vardiyalar halinde gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Fırtına ve yağmurla mücadelede gerekli tüm çalışmaları yapıyoruz. Belediye ekiplerimiz fırtına ve yağmurun etkisi geçinceye kadar ilçe sakinlerinin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması için çalışmalarını aralıksız devam ettirecek” dedi.