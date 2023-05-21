Beyoğlu Belediyesi "Gençlik Şenliği" gerçekleştirdi

Beyoğlu Belediyesi 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın 104. Yılı kapsamında bir "Gençlik Şenliği" gerçekleştirdi. Şenlik Hasköy Kültür Sanat ve Gösteri Merkezinde gerçekleşti.

Sanatçı Ali Kınık'ın da konser verdiği şenliğe Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili Büşra Paker de katıldı. Akşam saat 19.00'da başlayan şenlikte, vatandaşlar konsere gösterdiği ilgiyle alanı doldururken, gösteri merkezinin önüne getirilen Togg arabaya da yoğun ilgi gösterdikleri görüldü. Konserde çalan şarkı ve türkülere Beyoğlulu vatandaşlar telefon ışıkları ve Türk bayraklarıyla eşlik etti.

Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız konser öncesi yaptığı açıklamada önce gençlerin Gençlik ve Spor Bayramını kutlarken daha sonra 28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turundan gençlere bahsetti ve şunları söyledi: "Sandık size emanet, bayrak size emanet, vatan size emanet, devlet size emanet, bu ülkenin geleceği, istikbali size emanet, Recep Tayyip Erdoğan size emanet."

Daha sonra sahneye çıkan ve Gençlik Bayramını kutlayan Ak Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili Büşra Paker, "Gençlerle birlikte Türkiye Yüzyılı'na gidiyoruz. Umudumuzu gençlere bağladık." dedi.

Şenlikte konser veren sanatçı Ali Kınık ise seçimlerde Cumhur ittifakını desteklediğini açıklayan Başkan Yıldız, "Dünya görüşü Türk milliyetçisi ve muhafazakar görüşlü biri olarak Millet ittifakına oy vereceğim desem bana senin HDP ve PKK ile ne işin var, FETÖ ile ne işin var, LGBT'yi destekleyenlerle ne işin var dersiniz, değil mi?" sözlerini kullandı.

Belediye Başkanı sanatçı Ali Kınık'a çiçek hediye ederken şenlik de Ali Kınık'ın söylediği türkülerle devam etti.