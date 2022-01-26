Beyoğlu Belediyesi karla mücadelede yoğun bir çalışma yürüttü

545 personel görev aldığı çalışmalarda 8 kar küreme aracı, 4 iş makinesi, 7 arazi aracı, 280 ton tuz ve 120 ton solüsyon kullanılarak ilçede yaşanılabilecek herhangi bir olumsuzluğun önüne geçildi.

İstanbul'da etkili olan kar yağışıyla birlikte kent beyaza büründü. İstanbul'un en yoğun ilçelerinden olan Beyoğlu'nda vatandaşların kar yağışından olumsuz etkilenmemesi için hummalı bir çalışma yürüten Beyoğlu Belediyesi, tüm birim ve ekipleri ile sahadaydı. Gece gündüz demeden kar temizleme çalışmalarına arlıksız devam eden belediye ekipleri, Beyoğlu'nun 45 mahallesinde başta ana arterler olmak üzere tüm cadde ve sokaklarda başarılı bir çalışma yürüttü. Çalışmalarda üst geçitler, otobüs, metrobüs, tramvay ve metro gibi toplu taşıma duraklarında da temizlenerek ilçede herhangi bir olumsuz durumun yaşanması önlendi. Ekipler kar yağışının ardından başlayan buzlanmayla birlikte, tuzlama çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor.

545 Personel, 280 ton tuz, 120 ton solüsyon

Beyoğlu Belediyesi tarafından yürütülen karla mücadele çalışmalarda 545 personel görev aldı. Gece gündüz aralıksız devam eden çalışmalarda 8 kar küreme aracı, 4 iş makinesi, 7 arazi aracı ile toplamda 280 ton tuz ve 120 ton solüsyon kullanıldı. Tuzlama ve olumsuzluklarla mücadelede 607 noktada çalışma yürütülürken yolda kalan 54 araç kurtarıldı. 11 hastaya yardım ederek hastanelere ulaştıran belediye ekipleri, mahsur kalan 6 vatandaşı da ağırlayarak olumsuzlukların önüne geçti. Ayrıca karla mücadele çalışmalarında 7/24 hizmet veren 444 0 160 numaralı destek hattı üzerinden gelen yardım taleplerine de ekipler kısa sürede müdahale etti. Toplamda gelen 659 yardım talebine ekipler ortalama 20 dakika içerisince karşılık vererek vatandaşların yardımına koştu.