Beyoğlu ‘Bina Kimlik Kartı'nı kullanan ilk şehirlerden biri olacak

Beyoğlu Belediyesi akıllı şehir uygulamaları kapsamında "Bina kimlik kartı" sistemini hayata geçiriyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Bina Kimlik Sistemi ile entegre olarak çalışacak sistem ile Beyoğlu ‘Bina Kimlik Kartı'nı kullanan ilk şehirlerden birisi olacak.

Beyoğlu Belediyesi, ilçenin tamamını 3 boyutlu teknolojiyle dijital ortama aktararak kayıt altına aldı. İlçede cadde ve sokaklarda 360 derece tekniğiyle 80 saatlik çekim yapıldı. Çalışma ile ilçede bulunan 45 mahalle, bin 950 cadde ve sokak, 6 bin tarihi binayı içeren toplamda 25 bin bina 3 boyutlu olarak dijital ortama aktarıldı. Beyoğlu Belediyesi tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "3 Boyutlu Bina ve Şehir Topografyasının Üretilmesi Projesi" ile eş güdüm halinde yürütülen projenin birinci etabı Beyoğlu akıllı şehircilik uygulamalarıyla yayınlandı. Projenin ikinci etabında ise "Bina kimlik kartı" hazırlanması için çalışmalar başladı.

Beyoğlu ‘Bina Kimlik Kartı'nı kullanan ilk şehirlerden birisi olacak

Kısa sürede tamamlanması planlanan çalışma ile ilçede bulunan tüm binalara çipli kimlik kartı takılacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Bina Kimlik Sistemi ile entegre olarak çalışacak sistemde binalarla ilgili tüm bilgilere tek tıkla ulaşılabilecek. Sistemde kayıtlı bilgiler doğrultusunda 5 yılda bir denetim yapılacak. Bu sayede kaçak yapılaşmanın önüne geçilmiş olacak. Herhangi bir afet anında da binanın kat bilgilerine hızlı bir şekilde ulaşılarak daha bilinçli ve sistemli bir arama kurtarma çalışması yapılmasına imkan sağlanacak. Projeyle Beyoğlu ‘Bina Kimlik Kartı'nı kullanan ilk şehirlerden birisi olacak.

Tarihi ve kültürel değerler korunuyor

Beyoğlu akıllı şehircilik uygulamalarında kayıt altına alınan verilerle, ilçedeki mevcut kat aralığına göre bina sayıları saptanıyor, ilçedeki bina sayısı net olarak belirleniyor, şehircilik, planlama, imar, kentsel dönüşüm, park ve bahçeler, fen işleri faaliyetlerinde veri ve bilgiye dayalı akıllı şehircilik imkanları kullanılıyor. Yeni yapılacak projelerin ve binaların şehir siluetlerine etkisi analiz edilerek tarihi ve kültürel değerleri korunuyor.