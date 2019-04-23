Beyoğlu Çocuk Meclisi 23 Nisan için toplandı

7. Sınıf öğrencisi Mahmut Sami Aktaş Başkanlığında gerçekleşen oturumda, kütüphane kollarının kurularak Beyoğlu'ndaki kütüphanelerin tanıtımına katkı sunulması teklifi, oy birliği ile kabul edildi.

Beyoğlu Çocuk Meclisi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinliği kapsamında özel olarak bir oturum gerçekleştirdi. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın katılımıyla Belediye meclis salonunda düzenlenen oturumda, kütüphane kolları kurularak Çocuk Meclisi üyelerinin Gönüllü Kütüphaneciler olması ve Beyoğlu'ndaki kütüphanelerin tanıtımına katkı sunması teklifi oy birliği ile kabul edildi. Meclis toplantısının ardından Başkan Yıldız öğrencileri makamında ağırladı. Çocuk Bayramı dolayısıyla Beyoğlu Belediye Başkanlığı koltuğuna Muallim Cevdet İlköğretim Okulu 7. Sınıf öğrencisi Mahmut Sami Aktaş oturdu. İlk olarak Çocuk Meclisi Üyelerine söz veren Mahmut Sami Aktaş, daha sonra Başkan Yıldız ile sohbet ederek Beyoğlu'nda çocuklar için yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"Devletimizi bayrağımızla ve vatanımızla birlikte ilelebet devam ettireceksiniz"

Çocukların bayramını kutlayan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Atalarımız yurdumuz işgal edilmek istendiğinde birlik ve beraberlik içerisinde düşmanı yurdumuzdan kovdular. Kurtuluş Savaşı ile yurdumuzu, vatanımızı düşmanlardan kurtardık ve bayrağımızı bir daha inmemek üzere yurdumuzun dört bir yanında göklere çektik. Bu zaferle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi kuruldu ve demokrasimizin temel taşı olan meclisimizin kuruluş günü çocuklarımıza bayram olarak hediye edildi. Siz de Türkiye Cumhuriyeti Devletimizi bayrağımızla ve vatanımızla birlikte ilelebet devam ettireceksiniz” dedi.

"Dünyanın bütün çocukları barış içinde yaşasın"

Beyoğlu Belediyesi Çocuk Meclisi Üyesi Ömer Siraç Benli ise “23 Nisan gibi milli bayramlarımızın önemli bir anlamı vardır. Bu bayramlar bizleri bir araya getirir, milli birlik ve beraberliğimizi artırır. Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyeti yarının sahipleri olarak biz çocuklara emanet etti. Biz de bu milli birlik, beraberlik duygusuyla Atamızın emanetine sahip çıkmalı, Cumhuriyetin kurulduğu gün olan 23 Nisan'ı hep birlikte coşku içinde kutlamalıyız. Beyoğlu Belediye Başkanımız Haydar Ali Yıldız, Atamızın emanetine sahip çıkarak biz çocuklar için çalışmalar yapıyor. Bizim yarınlara daha iyi hazırlanmamıza yardımcı oluyor. Beyoğlu'nda Sosyal, kendini ifade edebilen, görev ve sorumluluk bilincine sahip, güler yüzlü, çalışkan çocuklar giderek çoğalıyor. 23 Nisan Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Dünyanın bütün çocukları barış içinde yaşasın, hep mutlu olsun” ifadelerini kullandı.