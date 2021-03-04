Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli restoranları tek tek denetledi

Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli işletmelerin kurallara uyup uymadığını denetledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada tüm yurtta kademeli olarak yeni normale geçileceğini duyurmuştu. Bu bağlamda restoran, kafe ve çay bahçelerinin de paket servis haricinde yeniden hizmete başlayabileceği açıklandı. Düzenlemeyle restoran ve kafelerin mevcut kapasitelerinin yüzde ellisini kapsayacak şekilde müşteri alabilmelerine olanak sağlandı. Restoran, kafe ve çay bahçesi işletmecileri de iş yerlerini belirlenen kurallara göre düzenleyerek hizmet vermeye başladı. Beyoğlu'nda da işletmelerin kurallara uyup uymadığı, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli tarafından denetlendi. Demirelli'ye Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Zabıta Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğü ekipleri eşlik etti.

Kaymakam Demirelli restoran işletmecilerini uyardı

Restoranların yüzde 50 kapasite ile müşteri alma zorunluluğuna dikkat çeken Kaymakam Demirelli, “Temennimiz virüsle mücadeleyi sona erdirip herhangi bir kısıtlama olmadan işimize gücümüze devam etmektir. Buna şimdiden dikkat etmezsek bu tedbirler uzayacak ve hepimiz zarar görmeye devam edeceğiz. Kurallara uymanız ve müşterileri uyarmanız gerekiyor. Restoranlarınıza yabancı turistler de geliyor ve maalesef turistler maske takma konusunda pek bilinçli değiller, bu noktada da onlar uyarın” dedi.

Beraberindekilerle ilçedeki restoranları tek tek dolaşan Beyoğlu Kaymakamı Demirelli, yeni normalde iş yerlerinin denetlenmeye devam edeceğini belirtti.