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Beyoğlu mahalle bahçelerine kavuşuyor

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, seçim sürecinde vatandaşlara söz verdiği Mahalle Bahçeleri’ni bir bir hizmete açıyor.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, seçim sürecinde vatandaşlara söz verdiği Mahalle Bahçeleri'ni bir bir hizmete açıyor. 5 tane mahalle bahçesi tamamlanarak hizmete açıldı, 3 tanesinde ise çalışmalar devam ediyor. Proje kapsamında toplamda 42 mahalle bahçesi yapılacak.



Beyoğlu Belediyesi hayata geçirdiği ‘Mahalle Bahçeleri' projesi ile vatandaşlara şehrin kalbinde, kendi mahallelerinde yeni yaşam alanları sunuyor. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın seçim sürecinde vatandaşlara söz verdiği Mahalle Bahçeleri'nin 5 tanesi tamamlanarak hizmete açıldı, 3 tanesinde ise çalışmalar devam ediyor. Toplamda 42 farklı noktada inşa edilmesi planlanan mahalle bahçelerinde; voleybol sahası, basketbol sahası, çocuklar için oyun grupları ve spor aletleri bulunuyor.



42 mahalle bahçesi yapılacak


Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, seçim döneminde çocuklara ve gençlere vermiş olduğu Mahalle Bahçeleri sözünü yerine getirdiklerini belirterek, “Bugün, vermiş olduğumuz sözü yerine getirmenin sevincini ve gururunu yaşıyoruz. 5 Mahalle Bahçemizi hizmete açtık, 3 tanesinde ise çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bir buçuk yıl içerisinde ilçemizin dört bir yanında 42 Mahalle Bahçemizi hizmete açmış olacağız. Çocuklarımızın mahalleden kopmadan gelip basketbol, voleybol oynayabilecekleri; vatandaşlarımızın aileleriyle birlikte gelip dinlenebilecekleri Mahalle Bahçelerimiz Beyoğlu'muza hayırlı olsun” dedi.

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