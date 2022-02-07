Beyoğlu Millet Kütüphaneleri yarıyıl tatilinde 10 bin öğrenciyi ağırladı

Beyoğlu'nda öğrenciler yarıyıl tatilini birbirinden renkli atölye çalışmalarıyla geçirdi. Beyoğlu Belediyesi'ne ait 11 ayrı millet kütüphanesinde 12 farklı branşta düzenlenen 60 atölye çalışmasına yaklaşık 10 bin öğrenci katıldı.

Beyoğlu'nda öğrenciler yarıyıl tatilini dolu dolu geçirdi. Beyoğlu Belediyesi, öğrencilerin yarıyıl tatilini verimli ve eğlenceli şekilde geçirmelerini sağlamak amacıyla ilçede bulunan kütüphanelerde atölye çalışmaları düzenledi. Arkadaşlarıyla birlikte birbirinden renkli atölye çalışmalarıyla eğitici ve eğlenceli zaman geçiren öğrenciler, sinema gösterimleriyle de dolu dolu bir yarıyıl tatili geçirdiler. İlçenin farklı noktalarında bulunan Beyoğlu Belediyesi'ne ait 11 ayrı millet kütüphanesinde gerçekleştirilen etkinliklerde, iki hafta boyunca toplamda 12 farklı branşta 60 atölye çalışması yapıldı. Yoğun ilgi gören atölye çalışmalarına yaklaşık 10 bin öğrenci katıldı. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da birçok atölye çalışmasına katılarak öğrencilerin sevincine ve heyecanına ortak oldu.

“Çok verimli bir yarıyıl tatili oldu”

Öğrencilerle birlikte birçok atölye çalışmasına katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Her Semte Bir Kütüphane projesi ile kütüphaneleri vatandaşlarımızın mahallelerine taşıdık. Bu çalışma kütüphanelere olan ilgiyi ciddi oranda artırdı. Yarıyıl tatilinde de çocuklarımıza kütüphane alışkanlığı kazandırmak amacıyla atölye çalışmaları düzenledik. Çocuklarımız arkadaşlarıyla birlikte bu renkli atölyelerde hem eğlendi hem de öğrendi. Geleneksel sanatımız tezhip ile çiçek motifi çalıştılar. Farklı hücre türlerini ve insan organlarını incelediler. Zaman kavramını matematik bilimi ile inceleyip geleceğe mesaj bıraktığımız zaman kapsüllerini yaptılar. Hayal gücü ile bilimi birleştirerek robotlar tasarladılar. Hediye kartları ile devre kurdular ve kesirleri bu kez eğlenerek öğrendiler. Şu an sayamadığımız birçok çalışmayı daha arkadaşlarıyla birlikte gerçekleştirdiler. Çok verimli bir yarıyıl tatili oldu. Bu tür çalışmalarımız yıl boyunca devam edecek” dedi.

12 branşta 60 atölye çalışması

Beyoğlu Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Her Semte Bir Kütüphane” projesi kapsamında 11 farklı bölgede açılan millet kütüphaneleri yarıyıl tatilinde binlerce öğrenciyi ağırladı. Millet kütüphanelerinde ücretsiz olarak düzenlenen atölye çalışmaları arasında; Defter Kabı Çanta, Pomiler Kil ve Magnet, Kaligrafi, Karton Bardak, Çizim, Akıl Oyunları, Geri Dönüşüm, Ebru, Seramik, Origami, Resim, Analitik Düşünme atölyeleri yer aldı.