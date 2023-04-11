'Beyoğlu Mobil Anaokulu' depremzede çocuklarla buluştu

Beyoğlu Belediyesi, depremlerin çocuklar üzerindeki psikolojik etkilerini azaltmak ve eğlenceli etkinliklerle eğitimlerine devam etmelerini sağlamak amacıyla hazırladığı ‘Beyoğlu Mobil Anaokulu'nu Kahramanmaraş'ta çocuklarla buluşturdu.

Beyoğlu Belediyesi Kahramanmaraş'ta depremzedelerin yaralarını sarmaya devam ediyor. Barınmadan gıdaya, giyimden, temizliğe kadar depremzedelerin her türlü ihtiyacının giderilmesi için hummalı bir çalışma yürüten Beyoğlu Belediyesi, depremzede çocukları da ihmal etmiyor. Daha önce hayata geçirilen Mobil Sahne ve Mobil Kütüphane'ye bir yenisi daha eklendi. Beyoğlu'nda hazırlanan Mobil Anaokulu Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklarla buluştu. Mobil Anaokulu ile depremlerin çocuklar üzerindeki psikolojik etkilerini azaltmak ve eğlenceli etkinliklerle eğitimlerine devam etmelerini sağlamak hedefleniyor.

Mobil Anaokulu çocukların en iyi eğlenceli mekanlarından biri oldu

Bölgede sık sık depremzedeleri ziyaret ederek taleplerini dinleyen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın tespitlerinden birisi de Anaokulu çağındaki çocuklar oldu. Başkan Yıldız, konuyla ilgili Beyoğlu Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nden bir çalışma yapmasını istedi. Bu çerçevede hızlı bir çözüm için “Beyoğlu Mobil Anaokulu” tırı hazırlandı. Deprem felaketinden etkilenen Kahramanmaraş'a gönderilen Mobil Anaokulu, çocukların en iyi eğlence mekanlarından biri oldu. Her gün depremzedelerin yaşadığı farklı bir noktada kurulan Mobil Anaokulunda çocuklar, eğitmenlerle birlikte gün boyu çeşitli etkinliklere katılıyor. Çocukların kimisi oyuncaklarla oynayarak, kimisi resim yaparak, kimisi de boyama yaparak gönlünce eğlenme imkanı buluyor.