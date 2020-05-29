Beyoğlu polisinden cemaate hoparlörlü drone ile “sosyal mesafe” uyarısı

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında 16 Mart'ta toplu halde namaz kılınmasına kapatılan camiler bugün cuma namazı ile tekrar açıldı. Haliç Kongre Merkezi otoparkına gelen cemaat uzun bir aranın ardından cuma namazını kıldı. Kılınan cuma namazı havadan drone ile de görüntülenirken, Beyoğlu Haliç Polis Merkezi Amirliği ekipleri ise hoparlörlü drone ile “sosyal mesafe” uyarısında bulundu.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında 16 Mart'la cemaatle namaza kapatılan camiler bugün açıldı. Camilerin yanı sıra meydan ve stadyumlar başta olmak üzere açık alanlarda 1 buçuk metre kuralına uyularak çizilen çizgiler çerçevesinde vatandaşlar cemaat ile cuma namazını kıldı. Beyoğlu Sütlüce'de bulunan Haliç Kongre Merkezi otoparkı da günler öncesinden cuma namazı için hazır hale getirildi. Stadyum içerisinde dün ekipler tarafından sosyal mesafe kuralları belirlendi. Bugün cuma namazını kılmak için gelen binlerce vatandaş otoparkı doldurdu. Vatandaşların maske taktıkları ve kişisel seccadelerini getirdikleri görüldü. Otopark girişinde maskesi olmayan vatandaşlara ise Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Haliç Polis Merkezi Amirliği ekipleri, tarafından tek kullanımlık maske dağıtıldı. Beyoğlu polisi ayrıca hoparlörlü drone ile “sosyal mesafe” uyarısında bulundu.

Namazdan sonra konuşan bir vatandaş, “Cemaati camiyi çok özledik. Namazımızı kıldık çok mutluyuz” dedi.