Beyoğlu Sosyal Market Ramazan ayında depremzedelere umut oldu

Beyoğlu Belediyesi tarafından Kahramanmaraş'ta kurulan Sosyal Market, Ramazan ayında da depremzedelerin en büyük destekçilerinden birisi olmaya devam ediyor. Depremzedeler gıdadan temizliğe, giyimden kişisel bakım ürünlerine kadar birçok ürüne kolayca ulaşabiliyor.

Kahramanmaraş'ta depremzedelerin ihtiyaçlarının giderilmesi için hummalı bir çalışma yürüten Beyoğlu Belediyesi, yardımlaşma hassasiyetini Ramazan ayında da sürdürüyor. Her gün 15 bin depremzedeye iftar ve sahur yemeği ulaştıran belediye ekipleri bir yandan da diğer ihtiyaçların giderilmesi için aralıksız çalışıyor. Beyoğlu Belediyesi tarafından Kahramanmaraş'ta kurulan Sosyal Market, Ramazan ayında ürün yelpazesini daha da genişleterek depremzedelerin büyük destekçilerinden birisi oldu.

Depremzedeler gıdadan giyime birçok ürüne kolayca ulaşabiliyor

Beyoğlu Belediyesi ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde depremzedelere hizmet vermeye devam eden Sosyal Market'te gıdadan temizliğe, giyimden oyuncak ve kişisel bakım ürünlerine kadar birçok ürünün yer alıyor. Depremzedeler Ramazan ayında da ihtiyaç duydukları ürünlere tıpkı bir süper marketten alışveriş yapar gibi ücretsiz olarak ulaşabiliyor. Ayrıca çevre ilçe ve köylerdeki depremzedelerin ihtiyaç duyduğu malzemeler de Sosyal Market ekipleri tarafından araçla kendilerine ulaştırılıyor.

Beyoğlu'nda 13 yıldır ihtiyaç sahiplerine umut olan sosyal market bugün de depremzedelere umut oldu

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Kahramanmaraş'taki çalışmalarını daha da yoğunlaştırdıklarını belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Ramazan ayında da yaklaşık yüz kişilik ekibimizle depremzedelerimizin hizmetindeyiz. Her gün bir yandan 15 bin vatandaşımıza iftar ve sahur yemeği veriyoruz. Bir yandan da fırınımızda pişirdiğimiz 15 bin ekmeği yine depremzedelere ulaştırıyoruz. Ayrıca Beyoğlu'nda 13 yıldır ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza umut olan Sosyal Marketimiz bugün de depremzedelerimize umut oluyor. Kahramanmaraş merkezde kurduğumuz Sosyal Market'imizle vatandaşlarımızın gıdadan giyime her türlü yardım malzemesine ulaşmalarını sağlıyoruz. Yaralarımızı tamamen sarana kadar depremzedelerimizi yalnız bırakmayacağız” dedi.