Beyoğlu spor salonu cinayetinde 5 yıl sonra karar

Beyoğlu'nda 2017 yılında sahibi olduğu spor salonunda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Gökhan Sarı cinayetiyle ilgili 9 sanığın yargılandığı davada mahkeme, 1 sanığa müebbet, 3 sanığa 12'şer yıl hapis cezası verilmesine hükmetti. Karar sonrası maktulün eşi, "Adalet yerini buldu diyorum şu an için'' dedi.

Beyoğlu'nda 2017 yılında sahibi olduğu spor salonunda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Gökhan Sarı cinayetiyle ilgili 1'i firari 4'ü tutuklu olmak üzere toplamda 9 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, maktul Gökhan Sarı'nın eşi Elif Sarı, annesi Hatçe Sarı ve taraf avukatları hazır bulundu. Firari olan sanık Okan Hasoğlu duruşmaya katılmazken, tutuksuz sanıklar Ali Yıldız, Evren Büyükkeskin, Şenol Parlak, Ufuk Köse ve Şükür Yılmaz da mahkemeye katıldı. Duruşmaya tutuklu sanıklar Şuayip Doğanay, Savaş Elagöz, Oktay Öztürk, Murat Tosun ve Murat Hoşgör ise SEGBİS aracılığıyla bağlandı.

Olayla hiçbir alakalarının olmadığını söylediler

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Oktay Öztürk, “Benim olayla alakam yok. Daha önce söylediğim gibi üzerime yıkılmaya çalışılan bir suç var. Beraatımı talep ediyorum” dedi.

Tutuklu sanık Murat Hoşgör savunmasında, "Olayın başından, sonuna kadar alakam yoktur. Bir cinayet işleniyor ve olay benim üzerime yıkılıyor. Mahkemenin kararına saygı duyuyorum, tahliyemi talep ediyorum'' ifadelerini kullandı.

Mahkemede tutuksuz sanıklar ise olayla ilgili hiçbir alakalarının olmadığını söyleyerek tahliyelerini talep ettiler.

Mahkeme kararını açıkladı

Mahkeme, sanık Oktay Öztürk'ün ‘tasarlayarak öldürmeye azmettirme' suçundan iyi hal indirimi de uygulanarak müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Heyet, ayrıca tutuklu sanıklar Savaş Elagöz, Şuayip Doğanay ile tutuksuz sanık Evren Büyükkeskin'e ‘tasarlayarak öldürmeye yardım etme' suçundan iyi hal indirimi de uygulanarak 12'şer yıl 6'şar ay hapis cezası verilmesine, sanık Evren Büyükkeskin'in yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartının da devam etmesine hükmetti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Oktay Öztürk, Savaş Elagöz, Şuayip Doğanay, Murat Hoşgör ile tutuksuz sanıklar Ali Yıldız, Ufuk Köse ve Evren Büyükkeskin'in üzerlerine atılı ‘ruhsatsız silah taşıma' suçunu işlediklerinin sabit olmadığı gerekçesiyle beraatlarına karar verdi.

Heyet, ayrıca sanıklar Ali Yıldız, Murat Hoşgör ve Ufuk Köse'nin üzerlerine atılı ‘tasarlayarak öldürme', sanıklar Murat Tosun, Şenol Parlak ve Şükür Yılmaz'ın ise ‘tasarlayarak öldürmeye yardım etme' suçlarını işledikleri sabit olmadığı gerekçesiyle beraatlarına karar verdi. Firari sanık Okan Hasoğlu'nun sorgu ve savunmasının alınamadığından dava dosyasından ayrılmasına karar veren heyet, tüm tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

"Beklediğimiz sonucu aldık ama eksik olduğu kanaatindeyiz"

Duruşma sonrası İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklama yapan avukat Elifnaz Köle, "Devam eden yargılama sonucunda biz beklediğimiz sonucu aldık ama eksik olduğu kanaatindeyiz. Beraat eden sanıklar var, biz bu konuyla alakalı olarak yargılamaya devam edeceğiz, müvekkillerimizin ‘kasten öldürmeye teşebbüs' suçlaması ve vefat eden Gökhan bey adına. Beraat eden sanıklar üzerine tekrar İstinaf aşamasında savunmalarımıza devam edeceğiz. Bu aşamadayken evet, güzel bir karardı cezası verilen sanıklar yönünden ama beraat eden sanıklar yönünden bizim vicdanımız rahat değil. Bu dosyaya devam eden aşamalarda dahil olan tüm kişilerin cezalandırılmasını bekliyoruz. Adaletten umutluyuz devam eden süreçte. Umuyorum adil yargılanma gerçekleşecek ve sonucunda tekrar vicdanlar rahatlayacaktır diye düşünüyorum" dedi.

Maktul Gökhan Sarı'nın annesi Hatçe Sarı konuşmak istemezken, maktulün eşi Elif Sarı ise, "Adalet yerini buldu diyorum şu an için" ifadelerini kullandı.

Olayın geçmişi

Beyoğlu'nda 28 Mart 2017 yılında Gökhan Sarı ve eşi Elif Sarı işlettikleri spor salonunu kapatacakları esnada silahlı saldırıya uğramıştı. Şapka takan ve yüzünü atkıyla gizlemiş bir kişi tarafından açılan ateş sonucu Gökhan Sarı göğsünden, eşi Elif Sarı ise bacağından yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Gökhan Sarı hayatını kaybetmiş, olayla ilgili 8 kişi gözaltına alınmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 11 şüpheli hakkında ‘tasarlayarak öldürme' ve ‘ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma ve bulundurma' suçlarından cezalandırılması talep edildi.