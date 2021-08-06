Beyoğlu yaz havuzları çocukların eğlence kaynağı oldu

Uzman antrenörler tarafından yüzme eğitimi verilen havuzlara giren çocuklar sıcak havada serin suyun tadını çıkartıyor.

Beyoğlu'nda ilçenin farklı noktalarında bulunan okulların bahçelerinde kurulan Portatif Yaz Havuzları yoğun ilgi görüyor. Beyoğlu Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde hayata geçirilen proje kapsamında Piripaşa İlk/Ortaokulu, Orbay İlk/Ortaokulu ve Haliç İlkokulu bahçelerinde büyük portatif havuzlar kuruldu. 7-11 yaş arasındaki çocuklar faydalanabildiği havuzlarda uzman antrenörler tarafından yüzme eğitimi veriliyor. Pandemi tedbirleri nedeniyle yarı kapasite hizmet veren havuzlardan 2 binden fazla öğrenci faydalanıyor.

Çocuklar sıcak havada serin suyun tadını çıkartıyor

“Beyoğlu'nda Yüzme Bilmeyen Kalmasın” sloganıyla kurulan yaz havuzlarına kayıt yaptıran çocuklar sıcak havada serin suyun tadını çıkartıyor. Öğrencilerin yaz havuzları eğitimlerine katılabilmeleri için gerekli olan tahliller de Beyoğlu Belediyesi tarafından ücretsiz olarak yaptırılıyor. Haftanın altı günü hizmet veren yaz havuzları ile çocukların sağlıklı, zinde ve teknoloji bağımlılığına kapılmadan hareket dolu bir yaz geçirmelerinin sağlanması hedefleniyor.