Beyoğlu Belediyesi, yeni yılın gelmesiyle birlikle ilçe genelinde hummalı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından vatandaşlara daha sağlıklı ve hijyenik yaşam alanları sunmak amacıyla yapılan çalışmaya 168 personel katıldı. 48 temizlik aracının kullanıldığı çalışmada başta İstiklal Caddesi ve çevresi olmak üzere tüm cadde ve sokaklar sabunlu su ile temizlendi.

Özel yıkama araçlarıyla detaylı temizlik yapıldı

Çöplerin alınması ve süpürme çalışmalarının yapılmasıyla başlayan temizlik çalışmaları, özel dezenfektanlarla yapılan ayrıntılı yıkama çalışmalarıyla devam etti. Çalışmalar sırasında buharlı ve sıcak sulu yıkama aracına ihtiyaç duyulan noktalar tespit edilerek sonrasında söz konusu araç ile etkili yıkama çalışmaları yapıldı. Ayrıca paslı, kirli, yağlanmış ve kalıcı çöp çıkarma alanı haline getirilmiş tüm alanlar da sıcak sulu ve buharlı yıkama aracıyla temizlendi.

Beyoğlu yeni yıla tertemiz girdi

Gece başlayarak sabaha kadar devam eden çalışma kapsamında; Taksim Meydanı, Cumhuriyet Caddesi, Mete Caddesi, Asker Ocağı Caddesi, Gümüşsuyu Caddesi, Tarık-ı Zafer Caddesi, Sıraselviler Caddesi, İstiklal Caddesi Tünel arası ve bağlantılı sokaklar, Tarlabaşı Bulvarı, Karaköy Vapur İskelesi, Karaköy Meydanı, Kemankeş Caddesi, Yüksek Kaldırım Caddesi, Galipdede Caddesi, Galata Kulesi çevresi, Kasımpaşa Kızılay Meydanı, Bahriye Caddesi, Fişekhane deresi, Dereboyu ve Bülent Demir caddeleri yeni yıla tertemiz girdi.