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Beyoğlu Zabıtası Taksim'de dilencilere ve seyyar satıcılara göz açtırmıyor

Beyoğlu Zabıtası, Taksim ve İstiklal Caddesi’nde dilencilik ve seyyar satıcılık yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Beyoğlu Zabıtası, Taksim ve İstiklal Caddesi'nde dilencilik ve seyyar satıcılık yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda duygu sömürüsü yaparak vatandaşlardan para dilenen 4 kişinin yanı sıra seyyar satıcılık yapan 3 şahıs gözaltına alındı. Dilenci, basın mensubuna saldırmaya çalıştı.




Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde vatandaşların duygularını istismar edip dilencilik yapıldığı ihbarını alan zabıta ekipleri harekete geçti. Vatandaşların şikayeti doğrultusunda çalışmalara başlayan zabıta ekipleri önce dilencilik yaptığı iddia edilen şahısları takibe aldı. Bir süre şahısları takip eden ekipler operasyon için düğmeye bastı. İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'nda dilencilik yapan 4 kişi zabıta ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Dilencilik iddialarını reddeden şahıslar, çekim yapan basın mensuplarına da tepki göstererek tekme atmaya çalıştı. Bunun üzerine şahıslar araçlara bindirilerek bölgeden uzaklaştırıldı.



Zabıta ekipleri, dilencilerin yanı sıra bu akşam oynanacak Galatasaray-Real Madrid karşılaşması öncesinde lisanssız atkı satışı yapan seyyar satıcılar üzerinde de uygulama yaptı. Uygulama kapsamında 3 seyyar satıcı gözaltına alındı.

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