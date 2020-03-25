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Beyoğlu zabıtasından semt pazarlarında korona virüs denetimi

Beyoğlu zabıtası korona virüs salgınına karşı semt pazarlarında denetimlerini artırdı.

Denetimlerin yanı sıra pazarların giriş ve çıkışlarına kurulan stantlarla vatandaşlara eldiven ve maskenin yanı sıra sebze ve meyvelerin nasıl temizlenmesi gerektiğinin anlatıldığı broşürler dağıtılıyor.


Beyoğlu Belediyesi tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı hummalı bir çalışma yürütüyor. Beyoğlu Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle birlikte harekete geçti. Ekipler, ambalajsız şekilde satılan yaş sebze ve meyvelerin tüketicilerce seçilmeden, satıcılarca gerekli hijyen koşullarına dikkat edilerek satışa sunulmasını içeren genelge kapsamında market, manav ve pazar yerlerindeki denetimlerini artırdı.


Özellikle vatandaşların en çok alış veriş yaptığı yerlerden olan semt pazarlarında denetimlerini aralıksız sürdüren zabıta ekipleri, vatandaşların ve satıcıların genelge kapsamında alınan kararlara uymasını sağlıyor. Ekipler denetimlerin yanı sıra vatandaşları korona virüs salgınına karşı alınması gereken tedbirlerle ilgili de bilgilendiriyor.



Maske, eldiven ve bilgilendirici broşürler dağıtılıyor


Zabıta ekipleri ayrıca pazarların giriş ve çıkışlarına kurduğu stantlarla vatandaşlara eldiven ve maskenin yanı sıra sebze ve meyvelerin nasıl temizlenmesi gerektiğinin anlatıldığı bilgilendirici broşürler dağıtıyor. Vatandaşlar stantlarda bulunan dezenfekten sayesinde pazara giriş ve çıkışlarda ellerini dezenfekte etme imkanı da buluyor.

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