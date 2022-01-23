Beyoğlu'da içinde 20 bin dolar bulunan çantayı çalan zanlılar yakalandı

Beyoğlu'nda girdikleri mağazadan bir kadının içinde 20 bin dolar bulunan çantasını çalan hırsızlar yakalandı. Hırsızlık zanlısının yanında 80'nin üzerinden suç kaydı bulunan 14 yaşında iki çocuk olduğu da öğrenilirken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Beyoğlu'nda bir ayakkabı mağazasında Endonezya uyruklu N.W.F.L. adlı kadının içinde 20 bin dolar ve cep telefonu bulunan çantası çalındı. Çantasının olmadığını fark eden kadın, polis ekiplerine şikayette bulundu. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda 14 suç kaydı olan Ferah K. isimli şüpheli gözaltına alınırken, şikayetçiye ait cep telefonu ele geçirildi. Hırsızlık zanlısının yanında bulunan 14 yaşındaki H.K.Ö.'nün 90, 14 yaşındaki B.T.'nin de 80 suç kaydı olduğu öğrenildi. Çocuklar Kağıthane Çocuk Büro Amirliği'ne teslim edildi.