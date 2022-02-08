Beyoğlu'da karla mücadele çalışmalarında hasar gören yollar onarılıyor

İstanbul Beyoğlu'da kar yağışının olumsuz izleri siliniyor. Beyoğlu Belediyesi, kar yağışına karşı yürütülen tuzlama ve kürüme çalışmalarında hasar gören yolların ve kaldırımların onarımı için çalışma başlattı. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, turist yoğunluğunun en fazla olduğu Galata ve Talimhane bölgesi başta olmak üzere ilçe genelinde hasar gören tüm yollar ve kaldırımlar bir bir onarılıyor. Aralıksız devam eden bakım ve onarım çalışmaları, Beyoğlu'da vatandaşların olumsuz kış şartlarından etkilenmemesi açısından büyük önem taşıyor.