Beyoğlu'da terasa çıkarak intihara kalkışan 2 kişiyi polis ikna etti

Beyoğlu'nda intihar etmek için bir binanın teras katına çıkan 2 kişiyi vatandaşlar ikna etmeye çalıştı. İntihara teşebbüs eden şahıslar vatandaşların ve polislerin uzun uğraşları sonucunda ikna edilerek aşağı indirildi.

Olay, saat 18.00 sıralarında Beyoğlu Gümüşsuyu Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 5 aydır kiralarını ödeyemediklerini söyleyen iki genç, bir binanın teras katına çıkarak intihara kalkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Müzakereci polisler, intihara teşebbüs eden adamları ikna etmeye çalışırken, itfaiye ekipleri de her ihtimale karşı şişme branda açarak önlem aldı.

Vatandaşlar ikna etmeye çalıştı

Bazı vatandaşlar iki gence seslenerek, “Değmez ne sorunun varsa çözelim” diye bağırarak ikna etmeye çalıştı. Bazı vatandaşlar ise o anları cep telefonu kameraları ile kayda aldı. Polislerin ve vatandaşların uzun süren uğraşlarının ardından 2 kişi ikna edilerek polis merkezine götürüldü.