İhlas Haber Ajansı

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Beyoğlu'na bombayı bırakan kadın teröristin kaçma anı kameraya yansıdı

Beyoğlu’nda 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 kişi de yaralandığı saldırıda bombayı bırakan kadın teröristin kaçma anı kameraya yansıdı.

Beyoğlu'nda 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 kişi de yaralandığı saldırıda bombayı bırakan kadın teröristin kaçma anı kameraya yansıdı.


İstanbul Beyoğlu'nda dün meydana gelen bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı. Bombayı bırakan kadın teröristin kaçma anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde kadının çantayı bıraktıktan sonra koşarak olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

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