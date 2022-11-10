Beyoğlu'nda 10 Kasım'a özel “Atatürk'e Saygı- Dünyanın Gözünden Atatürk” sergisi açıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 84'üncü yıl dönümünde Beyoğlu'nda özel bir sergi ile anıldı. Yabancı devlet adamlarının ve önemli isimlerin gözünden Atatürk'e bir bakış temalı “Atatürk'e Saygı-Dünyanın Gözünden Atatürk” sergisi, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın katılımıyla ziyaretçilere açıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 84'üncü yıl dönümünde Türkiye'nin dört bir yanında çeşitli törenlerle anıldı. Beyoğlu Belediyesi de İstiklal Caddesi Tünel Meydanı'nda kurduğu özel bir sergi ile Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı. Dünya liderleri, yazarlar ve önemli isimlerin Atatürk hakkında düşüncelerinin yer aldığı ve Atatürk fotoğrafları ile süslenen sergi, İstiklal Caddesi'nde ziyaretçilere sunuldu. Serginin açılışını Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız gerçekleştirdi.

Sergide konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “10 Kasım milletimiz için hüzünlü bir gün. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 84'üncü yıl dönümü. Millet olarak az önce Taksim Anıtı'nda saygı duruşunda bulunduk. Dolmabahçe'de de aynı şekilde milletimiz hem üzüntülerini hem de geleceğe dair umutlarını ifade ediyorlar. Bizler de Beyoğlu Belediyesi olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğinin geçtiği, belki kurtuluş mücadelesinin planlarını yaptığı Beyoğlu'nda her yıl anıyoruz. İstiklalimizin ismini taşıyan, bir zamanlar Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşadığı o sokaklardayız. Sergimiz yabancı devlet adamlarının gözünden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü değerlendiren bir sergi. Dünya, cumhuriyetimizin kurucusunu nasıl görmüş bunu milletimiz de bilsin istedik. Kendilerine kartpostal da hediye ediyoruz. Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkacak ve tek millet olarak yolumuza devam edeceğiz. Türkiye Yüzyıl'ına merhaba diyoruz. İlelebet daha da güçlenerek yolumuza devam edeceğimize inanıyorum. Vefatının yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle ve minnetle yad ediyorum” ifadelerini kullandı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, konuşmasının ardından “Atatürk'e Saygı - Dünyanın Gözünden Atatürk” sergisini inceleyen vatandaşlara Atatürk temalı kartpostallar hediye etti.