Beyoğlu'nda 11 Kasım ‘Milli Ağaçlandırma Günü'nde 1111 fidan dikildi

Beyoğlu Belediyesi, 11 Kasım ‘Milli Ağaçlandırma Günü'nde ilçenin dört bir yanında 1111 ağaç fidanını toprakla buluşturdu. Başkan Yıldız da çocuklarla fidan dikerek can suyunu verdi.

Beyoğlu Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 11 Kasım ‘Milli Ağaçlandırma Günü' dolayısıyla geçtiğimiz yıl başlattığı ağacı dikme kampanyasını bu yıl da sürdürdü. 11 Kasım ‘Milli Ağaçlandırma Günü'nde saat 11.11'de Beyoğlu'nun dört bir yanında yol kenarları başta olmak üzere muhtarlıkların ve okulların bahçesinde, park ve bahçelerde eş zamanlı olarak aralarında Zeytin, ıhlamur ve çam ağacı fidanlarının olduğu 1111 fidan toprakla buluşturuldu. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız çocuklarla birlikte fidan dikerek can suyunu verdi.

Fidanlarımız çocuklarımızla birlikte büyüyecekler, yeşerecekler

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız Ağaç dikme kampanyasıyla ilgili yaptığı açıklamada “Bugün 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü. Tarihin en eski şehirlerinden olan, farklı inançlara, dinlere ve kültürlere ev sahipliği yapmış Beyoğlu'muzun dört bir köşesine 1111 fidan diktik. Barışın temsilcisi olan Zeytin Ağacı, ıhlamur ağacı ve çam ağacı fidanları ile birlikte birçok çiçek türünü de yine toprakla buluşturduk. Böylece Beyoğlu'muzu diktiğimiz ağaçlarla daha da yeşillendirirken, çiçeklerle de rengarenk süslemiş olduk. Sosyal sorumluluk bilinci kazandırmak ve çevre koruma konusunda bilinçlendirmek amacıyla çocuklarımızı da fidan dikim çalışmalarımıza dahil ettik. Fidanlarımız da geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızla birlikte büyüyecekler, yeşerecekler. Bu vesileyle milletimizin Milli Ağaçlandırma Gününü kutluyorum” dedi.