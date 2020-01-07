İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

⁃Beyoğlu'nda 2 katlı metruk binada çökme

Beyoğlu Tophane Kadiriler Yokuşu’nda iki katlı boş binanın dış cephesinde çökme meydana geldi.

Beyoğlu Tophane Kadiriler Yokuşu'nda iki katlı boş binanın dış cephesinde çökme meydana geldi. Binada kopan parçalar yola dökülürken, olay da ölen ya da yaralanan olmadı. Yolu trafiğe kapatan ekipler çalışma başlattı.


Olay, saat 12.00 sıralarında Beyoğlu Tophane Firüzağa Mahallesi Kadiriler Yokuşu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerindeki 2 katlı boş metruk binada henüz bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Binadan kopan parçalar büyük bir gürültü ile yola saçılırken, vatandaşlar ise panik yaşadı. Çevredeki esnafı ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Beyoğlu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, güvenlik şeridi çekerek çevrede önlem aldı. Ardından oluşan enkazın altına bakan ekipler, binada da inceleme yaptı. Olay nedeniyle ise yol araç trafiğine kapatıldı.


Olayı gören Recep Aksoy, “Çat çut sesler geldi olduğu gibi aşağıya çöktü. Daha evvelden yıkılacağına dair sinyal veriyordu. Bina boş gibi, o esnada altından kimse geçmiyordu. Altında biri olsa mahvolurdu” dedi.


Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.