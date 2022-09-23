Beyoğlu'nda 3 sokaktaki 29 binanın yıkımı tamamlandı

Beyoğlu'nda Zürafa, Kadem ve Alageyik Sokak'ta bulunan 31 binadan 29'unun yıkımı gerçekleşti. 31 bina çalışmaların bitmesinin ardından kültür ve sanata kazandırılacak.

Beyoğlu'nun eski sokaklarından Zürafa, Alageyik ve Kadem Sokak'ta yaklaşık 21 yıldır kullanılmayan binaların Şubat ayında yıkımına başlanmıştı. Toplamda 31 binanın 29'u yıkılarak çalışmalarda sona gelindi. Kültür ve sanata kazandırılmak için yıkımı gerçekleşen binalarda çalışmalar devam ediyor. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, yıkılan binaların yerine kültür ve sanatta kazandırılması için sanat tarihçileri, mimarlar ve mühendislerin olduğu bir kurul oluşturduklarını söyledi. Başkan Yıldız, istişare toplantılarında tiyatro merkezi, müzik okulu gibi bir yere dönüştürülmesi adına müzakere yapıldığını belirtti. Başkan Yıldız, kültür ve sanata kazandırılması için yıkımı gerçekleşen binaların yerine ne yapılacağı konusunun görüşmelerine de devam edildiğini ifade etti.

“Biz bir konsept ortaya koyduk”

Kültür sanat adına uygun bir yapı sağlamak için bir konsept fikri sunduklarını söyleyen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Bulunduğumuz Zürafa Sokak'ta 19 bina, 12 bina ise Kadem Sokak'ta olmak üzere toplam 31 bina mevcuttu. Bu 5 ayrı malike ağırlığı Manukyan ailesine ait olmak üzere aşağıda bulunan Kadem Sokak'taki 12 binanın tamamı yıkıldı. Buradaki 19 binanın da 17'si yıkıldı. Geriye 2 bina kaldı. Bu sürede bir kurul oluşturulması burada sanat tarihçilerinden mimarlardan mühendislerden kültür anlamında söz sahibi olan otoritelerden bir kurul oluşturduk. Kurul birkaç defa toplandı. Görüşlerini herkes ifade etti. Bu süre içerisinde de eş zamanlı olarak bu fikirler ortaya atıldı. Dünyadaki örnekleri nasıl burayı neye dönüştürebiliriz diye müzakere edildi. Buranın kaldırılması bu arada ne yapılmasıyla ilgili süreç yine bizim kültür destinasyonu olarak çünkü Beyoğlu Kültür yolu, Galataport, AKM hemen yanı başımızda Galata Kulesi bu sokağın bu işleve uygun kazandırılması konusunda tabi ki tasarruf sahibi maliklerdir. Yıkımı onlar gerçekleştirdiler şimdi yapımı da onlar gerçekleştirecek. Henüz bir karar yok nihai olarak bizim belirlediğimiz buranın bundan sonra bu şekilde tamamen kültür sanat tabi ki bunun içinde bununla çelişmeyecek yapılar da yapılabilir. Tamamen imar kanununa uygun bir şekilde buradaki maliklere yol gösterilmiş oldu. Burası yıkıldı ama ne yapılacak sorusuna biz şu kolaylığı yaptık. 31 binanın sahibine geçmişte bu tür yerler böyle dönüştürüldü diye bir fikir verdik. Biz kültür sanat dışındaki yapıları kontrol eden takip eden ve planlayan tarafında olacağız. Burası için tiyatro merkezi olsun diyen var, müzik okulu olsun diyen var. Buna göre mal sahipleri uygun yatırımcıyla bir araya gelecekler. Biz bir konsept ortaya koyduk. Kültür sanat anlamında uygun bir yapıyı sağlamak ama dediğim gibi harcama yetkisi yaparken de yıkarken de mal sahiplerine ait” diye konuştu.