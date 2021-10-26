Beyoğlu'nda 30 bin öğrenciye oyunlarla geri dönüşüm eğitimi

Beyoğlu'nda çocuklara erken yaşlarda geri dönüşüm ve çevre bilinci kazandırılması amacıyla başlatılan Sıfır Atık ve Çevre Eğitimi Projesi kapsamında 30 bin öğrenciye oyunlarla geri dönüşüm eğitim verilecek.

Geri dönüşüm çalışmalarıyla 250 bin nüfusun altında Sıfır Atık Belgesini almaya hak kazanan öncü belediyelerden birisi olan Beyoğlu Belediyesi, çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Sıfır Atık Projesinin en önemli basamağı olan eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında Sıfır Atık ve Çevre Eğitimi Projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında çocuklara erken yaşlarda geri dönüşüm ve çevre bilinci kazandırılması amacıyla ilçede bulunan ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik eğitimler verilmeye başlandı. Beyoğlu Belediyesi 1.Sınıf Atık Getirme Merkezi'nde kurulan Sıfır Atık Oyun Parkurunda verilen eğitimlerde, çocuklara bir birinden renkli oyunlarla geri dönüşüm bilinci kazandırılıyor.

Eğitim yılı içerisinde 30 bin öğrenciye geri dönüşüm bilinci kazandırılacak

Belediye ekipleri tarafından okullarından alınarak eğitimlerin verildiği Beyoğlu Belediyesi 1.Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne getirilen öğrenciler, eğitim saati tamamlandıktan sonra tekrar okullarına bırakılıyor. Uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimlerde çocuklar atığı kaynağında ayrıştırmayı öğreniyor ve çevre bilinci kazanıyor. Çocuklar, temel eğitimlerin yanı sıra fiziksel ve mental gelişimin bir aşaması olan oyun ile de eğlenerek uygulamalı bir şekilde öğreniyorlar. Proje kapsamında şuana kadar 400 öğrenciye uygulamalı Sıfır Atık ve Çevre Eğitimi verildi. Aralıksız devam eden eğitimler neticesinde 2021-2022 eğitim öğretim yılı içerisinde toplam 30 bin öğrenciye eğitim verilmiş olacak. Sıfır Atık ve Çevre Eğitimi Projesi'nin ilerleyen dönemlerde tüm öğrencileri ve ilçe sakinlerini kapsayacak şekilde sürdürülmesi hedefleniyor.

Sıfır atık belgesini almaya hak kazanan öncü belediye

Beyoğlu Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Sıfır Atık Projesini kapsamında hummalı bir çalışma yürütüyor. Atık ilaçlar, organik atıklar, atık camlar, atık piller, bitkisel atık yağlar, atık elektrikli ve elektronik eşyalar ile tekstil atıkları kaynağında ayrı toplanarak geri dönüşüme kazandırılıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının geri dönüşüm çalışmaları kapsamında belirlemiş olduğu tüm esasları eksiksiz bir biçimde yerine getiren Beyoğlu Belediyesi, 250 bin nüfusun altında Sıfır Atık Belgesini almaya hak kazanan öncü belediyelerden birisi olma özelliğini taşıyor.