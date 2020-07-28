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Beyoğlu'nda 4 bin 200 çocuğun bayramlığı Sosyal Market'ten

Beyoğlu’nda 5-15 yaş arası 4 bin 200 çocuğun bayramlık giysisi Sosyal Market tarafından ücretsiz olarak karşılanacak.

Beyoğlu'nda 5-15 yaş arası 4 bin 200 çocuğun bayramlık giysisi Sosyal Market tarafından ücretsiz olarak karşılanacak.


Beyoğlu Belediyesi öncülüğünde kurulan Sosyal Market yoksul ailelerin umudu olmaya devam ediyor. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi tüm hazırlıklarını tamamlayan Sosyal Market, kahvaltılıktan tatlısına, temizlik ürünlerinde çocukların bayramlığına kadar hazırladığı ürünleri ihtiyaç sahiplerine dağıtarak bayramda rahat bir nefes almalarını sağlayacak.


Bayramlıklar Sosyal Market'ten


Sosyal Market yaklaşan kurban bayramı öncesinde her bayram olduğu gibi bu bayramda da ihtiyaç sahibi çocukları unutmadı. İlçede yaşayan bin 800 aileden 5-15 yaş arası 4 bin 200 çocuğun bayramlık giysisi Sosyal Market tarafından karşılanacak. İhtiyaç sahibi aileler arefe gününe kadar sosyal markete giderek çocuklarının bayramlık giysilerini ücretsiz olarak alabilecekler.

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