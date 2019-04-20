Beyoğlu'nda 4 katlı binanın çatısında korkutan yangın

Beyoğlu'nda 4 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu. Mahalleliyi sokağa döken yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Beyoğlu Keçeci Piri Mahallesi Yayla Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın çatısında çıktı. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar ve bina sakinleri sokağa çıkarak itfaiye ve polis ekiplerini arayıp yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için sokağı şeritlerle kapattı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale sonrası kontrol altına alınarak söndürülürken, binanın çatısında maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan yangın mahalline gelen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, incelemelerde bulunarak yangınla ilgili bilgi aldı.