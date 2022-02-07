İhlas Haber Ajansı

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Beyoğlu'nda 8 bin öğrenci 'Karne Tiyatrosu'nda buluştu

Beyoğlu Belediyesi yarıyıl tatilinde öğrencilere karne hediyesi olarak tiyatro gösterimleri düzenledi.

Müzikallerden kukla gösterilerine birbirinden keyifli 21 çocuk tiyatro oyununun sahnelendiği etkinlik 8 bin öğrenciye ulaştı.


Beyoğlu Belediyesi, yarıyıl tatilinde öğrencilerin karne hediyesini unutmadı. Öğrencilerin yarıyıl tatilini eğlenceli bir şekilde geçirmelerini sağlamak amacıyla 29 Ocak-5 Şubat tarihleri arasında “Karne Tiyatrosu” düzenlendi. Okçular Vakfı, Bilim Beyoğlu, Dilnihat Özyeğin Anadolu Lisesi, Yenişehir BESMEK Eğitim Merkezi, Piri Paşa Semt Konağı ve Okmeydanı Semt Konağı olmak üzere 6 farklı lokasyonda gerçekleştirilen gösterimlere 8 bin öğrenci katıldı. Müzikallerden kukla gösterilerine birbirinden keyifli 21 çocuk oyununun sahnelendiği etkinlikte öğrenciler arkadaşlarıyla doyasıya eğlendi.

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