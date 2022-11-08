Beyoğlu'nda "8 Kasım Dünya Şehircilik Günü"ne özel sempozyum

AK Parti İstanbul İl Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı tarafından “8 Kasım Dünya Şehircilik Günü Sempozyumu” Beyoğlu'nda bulunan Atlas Sinemasında gerçekleştirildi. Sempozyuma AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız katıldı.

“8 Kasım Dünya Şehircilik Günü Sempozyumu” AK Parti İstanbul İl Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı tarafından Beyoğlu'ndaki tarihi Atlas Sineması'nda gerçekleştirildi. Sempozyuma AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin yanı sıra Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız katıldı. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz'ın moderatörlüğünde yaptığı sempozyumda; Prof. Dr. Beşir Ayvazoğlu, Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı, Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yiğit, Prof. Dr. Sinan Genim ve Ahmet Anapalı konuşmacı olarak katıldı.

Sempozyum Osman Nuri Kabaktepe ve Haydar Ali Yıldız'ın konuşmalarıyla başladı. İki isim de konuşmalarında şehir ve insan arasındaki bağlantıya değinirken, insanın yaşadığı kentten bağımsız bir hayat süremeyeceklerini belirtti.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe konuşmasında, “Rahmetli Turgut Hocamızın da bir şehir kurmak derken anlatmak istediklerini, hep beraber dünüyle bugün ile mezcedip yarına dair hem kentlerimizi ve şehirlerimizi geliştirecek, hem gönlümüzü ferahlatacak hem de yaşam kalitemizi her anlamda paylaştığımız tüm canlılarla yukarı taşıyacak ipuçlarını vereceğine inandığımız bu söyleşinin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. İnsan kendisinin içinde var olduğu ve kendisini de bir anlamda var ettiği kentten bağımsız bir hayat süremeyeceği için, hayatın her anlamda sürdürülebilirliğini de kentin varlığıyla ilişkilendirmek durumunda. Kültür, sanat, ekonomi dediğimiz ve bunlar gibi tüm eylemlerimiz kente muhtaçlık içerisindedir. Bu kadar belirleyici olan, mutluluğumuzu, huzurumuzu, yaşam kalitemizi etkileyen kente dair insanın yapıp ettiklerini de sık sık masaya yatırıp konuşmamız gerekiyor. Bu anlamda gerçekleştirdiğimiz sempozyumumuzun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

Tarih boyunca tüm liderlerin bir şehirle özdeşleştiğini ve o şehirle birlikte anıldıklarını belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ise, “İnsan; zaman ve mekan ile vardır. İnsanı imar etmek, aslında bir şehri imar etmektir. Bir şehri imar etmek ise, ancak insana değerse kalıcı ve değerlidir. Medeniyetimiz büyük bir medeniyet. Aynı zamanda da insanı esas alan bir medeniyetin çocuklarıyız. Pek çok devlet adamı kendi şehirleriyle anıldılar. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'sı, Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'u ve bugün Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'u olarak da aşkını sevdasını ifade ettiği, şehirler liderlerle birlikte hep anılmışlardır. Bizler yerel yöneticiler olarak Dünya Şehircilik Günü'nde bir kavramın altını çizerek yolumuza devam edecek ve kendi değerlerimiz üzerinden şehir inşa etmeye ve böylelikle insanın üzerinden şehri inşa etmeye devam edeceğiz. Çünkü söz ehli der ki; ‘bir şehri imar ederken nesli ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz nesil imar ettiğiniz şehri imha eder'” açıklamasında bulundu.