Beyoğlu'nda aileler ‘Anne Baba Okulu' ile bilinçlendiriliyor

Beyoğlu Belediyesi, geleceğimizin teminatı olan çocukların mutlu ve başarılı bir şekilde yetiştirilmesini sağlamak amacıyla açtığı ‘Anne Baba Okulu' ile aileleri bilinçlendiriyor.

Beyoğlu Belediyesi Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Semt Konaklarında açılan Anne Baba Okulu'nda Davranış Bilimleri Uzmanı Şengül Yiğit, aileleri çocukların eğitimi, gelişimi ve aile içi iletişim konularında bilgilendiriyor. Vatandaşların yoğun katılımıyla Yenişehir Semt Konağı'nda düzenlenen Anne Baba Okulu'na Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da katılarak ailelere tavsiyelerde bulundu.

“Kadim medeniyetimiz kadınların inşa ettiği bir medeniyettir”

Çocukların başarılı bir şekilde yetiştirilmesinde ailenin önemine dikkat çeken Başkan Yıldız “Çocuklarımızın gelecek vizyonumuza uygun bir şekilde yetiştirilmesinde ailelere büyük sorumluluklar düşüyor. Özellikle de eşlerini, çocuklarını çekip çeviren kadınlarımızın rolü çok önemli. Ekonomide de, temizlikte de, ev düzeninde de, yaşamda da kadının rolü tartışılmaz. Kadim medeniyetimiz kadınların inşa ettiği bir medeniyettir” dedi.