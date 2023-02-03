Beyoğlu'nda ‘Akıl ve Zeka Oyunları Merkezi' açıldı

Beyoğlu Belediyesi, gençlerin problem çözebilme ve düşünme aktivelerinin geliştirilmesine katkı sunmak amacıyla ‘Akıl ve Zeka Oyunları Merkezi' kurdu.

Beyoğlu Belediyesi, gençlerin Türkiye Yüzyılı'na hazırlanmasına katkı sağlayacak önemli bir projeyi daha hayata geçirdi. Gençlerin problem çözebilme ve düşünme aktivelerinin geliştirilmesine önemli katkı sağlayacak olan Akıl ve Zeka Oyunları Merkezi Piyalepaşa'da açıldı. 5-14 yaş arası çocukları ve gençleri ağırlayan merkezde haftanın yedi günü ücretsiz eğitimler veriliyor. Merkeze kayıt yaptıran öğrenciler, uzman eğitmenler eşliğinde satranç dama ve mangala sporunun temel oyun kurallarını en ince detayına kadar öğreniyor. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler, tekniklerini ulusal ve uluslar arası zeka oyunları eğitim ve yarışma kurallarına uygun olarak yapabilme becerisini de kazanmış oluyor.

Gençlerimizi Türkiye Yüzyılına hazırlıyoruz

Beyoğlu'nda çocukları ve gençleri Türkiye Yüzyılına hazırladıklarını belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Türkiye Yüzyılının inşasında, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza ve gençlerimize vereceğimiz eğitimler büyük bir önem arz ediyor. Bu şuurla her alanlarda gençlerimizin gelişimine katkı sunacak projeleri hayata geçirmeye gayret ediyoruz. Daha önce Akademi Beyoğlu, Bilim Beyoğlu, genç girişimciler için Cube Beyoğlu ve yüzlerce branşta eğitimler verdiğimiz BESMEK gibi birçok projeyi özellikle genç nesillerin hizmetine sunmuştuk. Şimdi bir yenisini daha eklemiş olduk: Akıl ve Zeka Oyunları Merkezi. Bu merkez, çocuklarımıza ve gençlerimize; düşünme, bilgi, beceri ve yeteneklerini artırması noktasında önemli bir katkı sunacak” dedi.