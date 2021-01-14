Beyoğlu'nda araç takla attı: 1 yaralı

Beyoğlu'nda Piyalepaşa Bulvarı üzerinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla atarak durabildi. Kazada şoför yara almazken yanında bulunan arkadaşı hafif şekilde yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, dün öğle saatlerinde Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobiliyle Çağlayan istikametinde seyir halindeki olan Ahmet N.A. bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç refüje çarpıp takla attı. Ahmet N.A. ve yanında oturan arkadaşı Berkay Y. ters dönen araçtan güçlükle dışarı çıktı.

Şoför sağlam çıktı, arkadaşı yaralandı

Kazayı gören vatandaşlar da hemen yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. O dakikalarda yol üzerindeki trafik durma noktasına geldi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Ahmet N.A.'nın kazayı burnu bile kanamadan atlattığı görülürken, hafif şekilde yaralanan Berkay Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sarılarak teselli ettiler

Kazanın haberini alan arkadaşları da kısa sürede olay yerine geldi. Takla atan araç çekici yardımıyla düzeltildikten sonra sürücü ve arkadaşları içindeki özel eşyalarını aldı ve araç çekiciye yüklenerek yoldan kaldırıldı. Aracın kaldırılmasıyla birlikte trafik eski haline döndü. Hastanede tedavi altına alınan Berkay Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.