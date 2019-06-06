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Beyoğlu'nda bir kadın 3 katlı binadan atlayarak intihar etti

Beyoğlu’nda bir kadın, 3 katlı metruk bir binanın balkonundan atlayarak intihar etti.

Beyoğlu'nda bir kadın, 3 katlı metruk bir binanın balkonundan atlayarak intihar etti.


Olay, Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi Doğramacı Şakir Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu belirtilen bir kadın 3 katlı metruk bir binanın çatısından aşağıya atladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından kadının hayatını kaybettiğini belirledi. İntihar haberini alan aile yakınları olayın yaşandığı sokağa geldi. İntihar eden kadının bazı yakınları sinir krizi geçirirken polis olaya ilişkin inceleme başlattı.

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