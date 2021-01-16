Beyoğlu'nda bir otelde intihar girişimi

Beyoğlu'nda bir şahıs, dün otel odasında kafasına sıkarak intihar girişiminde bulundu.

Olay, Beyoğlu Müeyyidzade Mahallesi, Yüksek Kaldırım Caddesi'nde dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.E.Ö (24) isimli şahıs, otel odasında kendi kafasına sıkarak intihar girişiminde bulundu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri geldi. M.E.Ö, ağır yaralı olarak sağlık ekiplerince Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi'ne kaldırdı.

Öte yandan, polis ekiplerinin olaya ilişkin başlattığı inceleme sürüyor.