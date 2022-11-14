İhlas Haber Ajansı

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Beyoğlu'nda bombayı bırakan teröristin yakalanma anları ortaya çıktı

Beyoğlu’nda meydana gelen bombalı saldırının failinin yakalandığı operasyonun görüntüleri ortaya çıktı.

Beyoğlu'nda meydana gelen bombalı saldırının failinin yakalandığı operasyonun görüntüleri ortaya çıktı.


İstanbul Beyoğlu'nda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan polis, gece bir dizi operasyon düzenledi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırının faili olduğu belirlenen kadını kıskıvrak yakaladı. Zanlının gözaltına alındığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

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