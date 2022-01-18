Beyoğlu'nda budanan ağaç dalları vatandaşlara yakacak olarak dağıtıldı

Beyoğlu Belediyesi tarafından ilçe genelinde ağaçların budanması için başlatılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Mevsimine uygun olarak yapılan çalışmalarda, ağaçların gelişimlerini kuvvetlendirip, sağlıklı kılmak, form vermek ve çiçeklenmenin miktar ve kalitesini yükseltmek için budama işlemleri yapılıyor. Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen budama çalışmalarında kuru ağaçlar, elektrik tellerine uzanan ağaç dalları, araç ile vatandaşların geçişini engelleyen ve can güvenliğine tehdit oluşturan dallar için gerekli işlemler yapılıyor. Budama çalışmalarının yanı sıra gerekli bakım işlemleri de gerçekleştiriliyor.

Budanan ağaç dalları yakacak olarak dağıtılıyor

İlçe genelinde gerçekleştirilen ağaç budama işleminden elde edilen ağaç dalları, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın talimatıyla ihtiyaç sahiplerine yakacak olarak dağıtılmaya başlandı. Ağaç dallarını yakacak olacak şekilde keserek paketleyen belediye ekipleri, daha sonra paketlenen yakacakları araçlara yükleyerek belirlenen ihtiyaç sahiplerinin evlerine teslim ediyor. Uygulama ile hem budama işleminden elde edilen odunlar israf edilmeyerek ekonomiye kazandırılıyor hem de ihtiyaç sahiplerinin yakacak ihtiyaçları karşılanmış oluyor.