Beyoğlu'nda büfeye kurşun yağdıran saldırgan yakalandı

Beyoğlu'nda sahibi tarafından kadınları rahatsız ettiği gerekçesiyle içeriden kovulduğu için büfeye tabancayla 2 şarjör boşaltan 3 saldırgan, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından yakalandı.

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde saat 04.30 sıralarında meydana gelen olayda, 3 yabancı uyruklu kadın, dışarıda kendilerini rahatsız eden bir grup erkekten korunmak için büfeye girmişti. Kadınların arkasından erkekler de içeri girip rahatsızlık vermeye devam edince büfede çalışanları onları dışarı çıkarmıştı. Aynı kişiler çok kısa bir süre sonra tekrar büfenin önüne geldi ve içlerinden biri elindeki silahla büfeye gelişigüzel ateş etmişti.

Saldırgan 2 şarjör boşaltmıştı

Saldırının gerçekleştiği anda büfedekiler büyük panik yaşarken, saldırgan da 14-15 el ateş ettikten sonra ara sokağa girerek oradan kaçmıştı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken büfede çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilmişti. Büfedeki incelemelerin tamamlayan polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlatmıştı. Yaşananlar ise kameralara yansımıştı.

Beyoğlu Asayiş polisi yakaladı

Olayla ilgili başlatılan çalışmalar dahilinde Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda polis ekipleri, saldırganın kimliğini kısa sürede tespit ederek yakaladı. Gözaltına alınan E.A., Y.A. ve H.K.C isimli şahıslar suç unsuru silahlar ile birlikte emniyete götürüldü. Yakalanan şahıslar, “Silahla-Tehdit”, “Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması” ve “Mala Zarar Verme” suçundan adli makamlara sevk edildi.