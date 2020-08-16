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Beyoğlu'nda bulunan metruk binada yangın çıktı

Beyoğlu’nda bulunan 2 katlı metruk binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Beyoğlu'nda bulunan 2 katlı metruk binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler tüm katı sararken, çevrede bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı.


Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi, Doğramacı Şakir Sokak üzerinde bulunan 2 katılı metruk binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bina alev alev yanarken, çevrede bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın söndürülürken, polis ekipleri çalışma başlattı.

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