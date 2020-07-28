Beyoğlu'nda çocuklar yüzme havuzlarında yazın tadını çıkartıyor

Beyoğlu Belediyesi, her yıl eğitim öğretim sezonu içerisinde “Beyoğlu'nda Yüzme Bilmeyen Kalmasın” sloganıyla açtığı Yüzme Okulu'nu bu yaz okulların bahçelerine taşıdı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Beyoğlu Belediyesi işbirliğinde Orbay İlk ve Ortaokulu, İTO Kadınlar Çeşmesi İlkokulu ile Güner Akın Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesine portatif yüzme havuzları kuruldu. 7-11 yaş arası çocuklara hizmet veren Portatif Yaz Havuzlarında bir yandan yüzme eğitim alan çocuklar, bir yandan da yaz aylarının vazgeçilmesi olan havuzun keyfini çıkartıyor. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız okul bahçelerinde kurulan havuzları tek tek ziyaret ederek öğrencilerle iyi eğlenceler diledi.

Hem spor yapacaklar hem de ferahlayacaklar

Çalışmayla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Yıldız, “Bugün çocuklarımızla beraberiz. Çocuklarımıza yazın hem iyi vakit geçirebilmeleri hem salgın koşullarını dikkate alarak yüzmeyi öğrenebilmeleri maksadıyla Beyoğlu'muzun üç ayrı noktasına Gençlik ve Spor Bakanlığımızla işbirliği yaparak havuzlarımızı konuşlandırmış bulunmaktayız. Binlerce çocuğumuz, gencimiz kayıtlarını yaptırdılar ve şuanda yüzmeyi öğreniyorlar. Hem spor yapmış olacaklar hem de bu yaz sıcağında ferahlamış olacaklar. İmkanlarımız nispetinde yaz boyunca okullar açılana kadar buralarda çocuklarımıza yüzme öğretilecek. Hocalarımız kızlara ve erkeklere ayrı ayrı eğitimlerini veriyorlar. Normalde 40 kişilik bir havuz ama pandemi koşullarını dikkate alarak onar kişilik gruplar halinde eğitim veriyoruz” dedi.

Yaz havuzlarına katılmak isteyen öğrenciler, velileri ile birlikte havuzların kurulacağı noktalara gelerek kayıt yaptırabiliyor.