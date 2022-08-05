Beyoğlu'nda çocuklara sağlıklı yaşam desteği eğitimi verildi

Beyoğlu'nda çocuklar, özellikle pandemi döneminde benimsenen hareketsiz yaşam tarzı ile birlikte artan obezite riskine karşı bilinçlendirildi. Beyoğlu Belediyesi tarafından verilen "Sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam'' eğitimi ile çocuklara, sağlıklı beslenmenin püf noktaları ile sporun önemi anlatıldı.

Pandemi döneminin getirdiği olumsuz alışkanlıklar nedeniyle yetişkin bireylerin yanı sıra küçük yaştaki çocukların sağlıkları da kötü yönde etkilendi. Özellikle Pandemi döneminde dışarı çıkma sürelerinin kısıtlı olması, sağlıksız beslenme, enerjilerini atacakları herhangi bir fiziksel aktivite yapamamaları nedeniyle hareketsiz kalan çocuklar, obezite başta olmak üzere birçok hastalığa yakalanma riskiyle karşı karşıya kaldı. Beyoğlu Belediyesi, konuya ilişkin farkındalık oluşturmak amacıyla önemli bir çalışmaya imza attı. Çıksalın Spor Tesisleri'nde çocuklara “Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Yaşam Alışkanlıkları'' başlığı altında geniş bir eğitim verildi. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimde çocuklar, sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam alışkanlıkları konusunda bilgilendirildi. Çocuklara aşırı şekerli gıdalardan kaçınmaları, sebze, meyve tüketimini arttırmaları ve bol su içmeleri gerektiğini aktaran eğitmenler, aynı zamanda gün içinde hareket etmenin önemine de dikkati çekti. Çocuklara her gün düzenli spor yapmanın önemi de anlatıldı.