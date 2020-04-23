Beyoğlu'nda coşkulu 23 Nisan kutlaması

Beyoğlu Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yılını coşkuyla kutladı. Galata Rıhtımı'nın ortasında dev bir Türk Bayrağı'nın açılması ile başlayan renkli görüntüler oluşturdu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm Türkiye'de korona virüse rağmen coşkuyla kutlanıyor. Vatandaşlar bu yıl evlerinden de olsa 23 Nisan'ı kutlamayı ihmal etmedi. Beyoğlu Belediyesi de 23 Nisan'ı özel bir törenle kutladı. Milli mücadelenin başladığı Galata Rıhtımı'nda az sayıda katılımcıyla beraber sosyal mesafeye de dikkat ederek bir tören gerçekleştirildi. Rıhtımın ortasında dev bir Türk Bayrağı'nın açılması ile başlayan tören şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması ile devam etti.

Törene, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da katıldı. Yıldız, Kurtuluş Savaşı'nda mücadele etmiş tüm şehit ve gazilere teşekkür ederek 23 Nisan coşkusunu yaşadı. Törenin ardından Başkan Yıldız ve beraberindekiler Beyoğlu'nu dolaşarak vatandaşların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Sokaklarda 23 Nisan şarkıları eşliğinde dolaşan Başkan Yıldız'ı görenler pencerelerinden ve balkonlarından ellerinde Türk bayraklarıyla bu coşkuya eşlik etti.

“Şanlı bayrağımızı milli mücadelemizin başladığı noktada dalgalandırıyoruz”

Milli Mücadele'nin başladığı noktadan 23 Nisan'ı coşkuyla kutladıklarını dile getiren Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “ Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100'üncü yıl dönümünü hep birlikte kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza armağan ettiği bu bayram bütün ülkemizde coşkuyla kutlanıyor. Bizler sahada çalışan belediye personelimizle beraber şanlı bayrağımızı milli mücadelemizin başladığı noktada dalgalandırıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma Vapuru'na bindiği noktadayız. Hareketin başladığı noktadayız. Milli mücadelenin ilk gününün başladığı noktadayız. Buradan atılan adım bugün 100'üncü yılını idrak ettiğimiz, kutladığımız meclisin açılışına ve cumhuriyetin ilanına kadar devam eden süreçtir. Bizler hep birlikte coşkuyla bu bayramı kutluyoruz “ ifadelerini kullandı.