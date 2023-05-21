Beyoğlu'nda Cumhur İttifakı Türk bayraklarıyla yürüyüş yaptı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde Cumhur İttifakı üyeleri, 14 Mayıs seçimlerinde alınan başarı üzerine Türk bayraklarıyla zafer yürüyüşü yaptı.

Cumhur İttifakı'nın üyeleri 14 Mayıs seçimlerinde yakalanan başarı sonrası Beyoğlu'nda Türk bayraklarıyla zafer yürüyüşü yaptı. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın ev sahipliği yaptığı yürüyüşe; AK Parti 2'nci Bölge Milletvekili Büşra Paker, AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Abdullah Enes Özkan, MHP Beyoğlu İlçe Başkanı Bayram Gölcük, Yeniden Refah Partisi Beyoğlu İlçe Başkanı Ahmet Gülep ve HÜDA PAR Beyoğlu İlçe Başkanı Seyfettin Güler ve vatandaşlar katıldı.

Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği yürüyüşte, 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek istendi.

Saat 19.00'da Okçular Vakfı önünden başlayan yürüyüş, Arabacılar Meydanı'nda son buldu.

Yürüyüşün ardından konuşma yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Bosna'nın bilge kralı der ki; ‘Tarihi Allah yazar, önemli olan sizin nerede durduğunuzdur.' Değerli kardeşlerim, sizlere tarihten, inançtan ve medeniyetten yana duran Cumhur İttifakı'nın genel başkanlarının selamlarını, sevgilerini, muhabbetlerini sunuyorum. Onlar adına burada duruyoruz. Hep birlikte bir bayrak yürüyüşü gerçekleştirdik. Bu bayrak yürüyüşü tarihin yürüyüşüdür. Bu yürüyüş, Türkiye yüzyılının ilelebet devam geleceğinin işaretidir. Fatih Sultan Caddesi'nde Fatih Sultan Han'ın torunları olarak hep birlikte bu yürüyüşün devam edeceğimize dair bir ahitleşmedir. 28 Mayıs'ta bir cumhurbaşkanı seçeceğiz. PYD'nin sözde başkanı 28 Mayıs seçimini için diyor ki; 'Afrin'de Türk ordusu var. Türk bayrağı var. Bunun intikamını' diyor, 28 Mayıs'ta bir kişiyi de alabiliriz. Ne demek istediğini anladınız mı? Biz bir aydır bu bayrakla Beyoğlu'nda dolaşıyoruz. Diyoruz ki bayrağı elden bırakma. Bayrağımızı indirmek isteyenler var. Sınırımızda bir terör devleti kurmak isteyenler var. Teröristleri cezaevinden çıkarmak isteyenler var. Tayyip Erdoğan'ın terörle mücadelesini durdurmak isteyenler var. Terörle mücadelemizde yerli ve milli savunma sanayimizi durdurmak isteyenler var. Bayrağımızı indirmek isteyen var. Bayrağı elden bırakma diye haykırıyoruz. Ve bırakmayacağız” şeklinde konuştu.